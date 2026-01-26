Ellwangen: Jäger nach Drohung gegen Flüchtlingsunterkunft wieder frei

1 Die LEA in Ellwangen (Archivbild). Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Jäger aus Crailsheim soll eine Bluttat in einer Flüchtlingsunterkunft geplant haben. Wenige Wochen nach seiner Festnahme ist er wieder auf freiem Fuß.











Ein 27-jähriger Jäger, der gedroht haben soll, in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen möglichst viele Menschen zu töten, ist einen Tag vor Weihnachten aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der Mann aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sei gegen Kaution und unter Auflagen wieder auf freiem Fuß, bestätigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage. Zu den Auflagen zählt unter anderem der Verzicht auf seinen Jagd- und Waffenschein. Zuvor hatte die „Südwest Presse“ berichtet.