Ellis Island Medal of Honor: Ehrung in New York: Königin Silvia im roten Spitzenkleid mit Gehstock

Ehrung in New York: Königin Silvia im roten Spitzenkleid mit Gehstock

Ellis Island Medal of Honor

1 Königin Silvia nahm die Ehrenmedaille stolz entgegen. In ihrem roten Look zog sie alle Blicke auf sich. Foto: Chance Yeh/Getty Images

In Schweden wird erst am 25. Mai Muttertag gefeiert. Ein besonderes Wochenende verbrachten Königin Silvia und ihre Tochter Madeleine aber schon jetzt: Die beiden schwedischen Royals flogen nach New York, wo Silvia mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Dafür hatten die Frauen elegante Outfits gewählt.











Für ihr Engagement zugunsten von Kindern ist die schwedische Königin Silvia (81) in New York mit einer Auszeichnung geehrt worden. Begleitet wurde sie zu der Gala am Wochenende von ihrer Tochter Madeleine (42).