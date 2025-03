Ellen Pompeo (55) möchte nicht, dass ihre jüngste Tochter Mama in ihrer bekanntesten Rolle als Dr. Meredith Grey in der Arztserie "Grey's Anatomy" sieht. Dabei geht es der 55-Jährigen aber offenbar weniger um dramatische Szenen. Die zehnjährige Sienna soll die Schauspielerin nicht in Liebesszenen sehen.

Während eines Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live" sprach Ellen Pompeo darüber, wie die Serie trotz ihres 20-jährigen Jubiläums ein neues Publikum in der jüngeren Generation gewinnt. Pompeo, die mit dem Musikproduzenten Chris Ivery (57) noch Sohn Eli (6) und Tochter Stella (15) hat, möchte aber selbst nicht, dass Tochter Sienna die Inhalte des global erfolgreichen Formats kennt.

Lesen Sie auch

"Meine Tochter soll mich nicht in Unterwäsche im Fernsehen sehen"

"Meine 15-jährige Tochter hat die Serie gesehen, und jetzt will meine Zehnjährige sie auch sehen", berichtete sie dem 57-jährigen Moderator und Namensgeber der US-Talkshow. "Sie ist noch nicht so weit, aber viele Kinder in ihrer Klasse haben es gesehen." Damit möchte sie die Eltern ihrer Klassenkameraden nicht verurteilen, "aber ich möchte nicht, dass meine Tochter mich in Unterwäsche im Fernsehen sieht", fährt sie fort. "Da aber alle ihre Klassenkameraden es gesehen haben, sorgt es für tolle Gespräche beim Abholen."

Ihre Rolle als Mama sei ihr heute wichtiger als alles andere. Nachdem sie sich von ihrer Hauptrolle bei "Grey's Anatomy" in der 19. Staffel zurückgezogen hatte, erzählte Pompeo Moderatorin Drew Barrymore (50) in deren Talkshow im Dezember 2022, dass sie "super glücklich" sei und sich nun darauf freue, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen: "Ich habe drei Kinder und kümmere mich um sie, und es ist wirklich wichtig für mich, mehr für sie da zu sein." Ihren Fans dankte sie dennoch via Instagram für fast zwei Jahrzehnte Treue. "Ich bin ewig dankbar und demütig über die Liebe und Unterstützung", postete sie bei Instagram.