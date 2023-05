1 Ihr blitzte der Schalk aus den Augen: Elke Twiesselmann Foto: Lichtgut/Jan Reich

Sie war aus der Stuttgarter Theaterwelt nicht wegzudenken. Nun ist die Schauspielerin Elke Twiesselmann in stolzem Alter gestorben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn man auf die hundert zugeht, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Tod anklopft. Wer Elke Twiesselmann aber auf der Bühne erlebte oder sah, wie sie schwungvoll durchs Theaterfoyer fegte, bekam leicht den Eindruck, dass ihre Kräfte nie versiegen. Elke Twiesselmann war eine zupackende Frau und trotz ihres hohen Alters höchst rege. „Die beste Zeit ist zwischen achtzig und neunzig“, behauptete sie vor ein paar Jahren, als sie mal wieder neu durchstartete in ihrer langen Schauspielkarriere. Auch in jüngerer Zeit war sie noch am Schauspiel Stuttgart regelmäßig zu sehen in „Bernarda Albas Haus“ oder der „Orestie“.