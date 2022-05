5 Die Queen kam mit Stock, aber sie kam – trotz gesundheitlicher Probleme. Foto: dpa/Steve Parsons

Queen Elizabeth II. liebt alles, was mit Pferden zu tun hat. Also ließ sich die betagte Königin einen Abend zu ihren Ehren bei der Royal Windsor Horse Show nicht entgehen.















Der Terminreigen beginnt: Der 96-jährigen britischen Queen Elizabeth II. stehen anstrengende Wochen bevor. Auf der Insel wird ihr „Platinum Jubilee“ gefeiert – 70 Jahre sitzt die Königin auf dem Thron.

Am Sonntag absolvierte die Queen einen Termin, der ganz nach ihren Geschmack gewesen sein dürfte: Bei der Royal Windsor Horse Show auf Schloss Windsor wurde die passionierte Pferdefreundin gefeiert. “A Gallop Through History“ (in etwa „Ein Parforceritt durch die Geschichte“) hieß das Programm, an dem auch die Schauspielerin Helen Mirren und der US-Star Tom Cruise teilnahmen.

Die Queen kam auf einen Stock gestützt zu der Veranstaltung – aber ihrem gut gelaunten Lächeln war anzusehen, dass sie sich auf den Abend freute. In einem eleganten grauen Cape über einem hellblauen Kleid ging die Monarchin über den roten Teppich. Das Publikum begrüßte Elizabeth mit Standing Ovations.

Auf die Queen kommt ein wahrer Veranstaltungsmarathon zu. Kein ganz leichtes Unterfangen für eine 96-Jährige, mit deren Gesundheit es seit ein paar Monaten nicht zum Besten steht. Am „State Opening of Parliament“ vergangene Woche konnte Elizabeth II. nicht teilnehmen – ihr Sohn Charles musste sie vertreten.