1 Elizabeth Hurley geizt nicht mit ihren Reizen Foto: Landmark Media. pictures@lmkmedia.com. Tel:00 44 20 7033 3830/ImageCollect

Schauspielerin Elizabeth Hurley geizt auf Instagram nicht mit ihren Reizen. Jüngst schickt sie Grüße aus dem Pool - ohne Oberteil.

Schauspielerin Elizabeth Hurley (54, "The Royals") versteht es, sich sexy in Szene zu setzen - auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Die gebürtige Britin beglückt ihre Follower auf der Fotoplattform nicht selten mit heißen Bikini-Schnappschüssen. Nun grüßt sie erneut aus dem Pool und hat dabei kein Oberteil an.

Vergnügen statt Arbeit

"Ja, ich sollte meinen Text lernen, aber ich bin im Pool", schreibt Hurley zu dem Foto, auf dem sie im Sonnenlicht in die Kamera strahlt. Deutlich zu erkennen: Ein Oberteil trägt sie nicht, dafür umspielt Wasser ihren Busen. Das Höschen scheint an einer winzigen Stelle etwas hervor zu blitzen.

Elizabeth Hurley steht derzeit für die dritte Staffel von "Marvel's Runaways" vor der Kamera. Sie spielt Marvel-Schurkin Morgan le Fay.