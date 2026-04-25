Elijah Blue Allman: Cher scheitert mit Antrag auf Vormundschaft für ihren Sohn

Cher muss vor Gericht erneut eine Niederlage hinnehmen: Eine Richterin wies ihren Antrag auf Vormundschaft für ihren Sohn Elijah Blue Allman zurück. Bereits 2023 war sie mit einem ähnlichen Anliegen gescheitert.
Cher (79) ist mit ihrem Antrag auf vorübergehende Vormundschaft für ihren Sohn Elijah Blue Allman (49) vor Gericht gescheitert. Eine Richterin in Los Angeles erklärte, dass es an ausreichender Dringlichkeit fehle. Das berichtete das "People"-Magazin. Die Sängerin hatte zuvor argumentiert, ihr Sohn sei aufgrund psychischer Probleme und einer Suchterkrankung nicht in der Lage, seine Finanzen selbst zu verwalten, und beantragte eine sofortige gerichtliche Entscheidung.