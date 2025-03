Elias Becker bei GNTM: So erfolgreich ist seine Model-Karriere

Am Mittwochabend feiert Elias Becker sein Debüt als Gastjuror bei "Germany's next Topmodel". Der 25-Jährige blickt inzwischen selbst auf eine erfolgreiche Karriere im Model-Business zurück.

Mit seinen braunen Locken, markanten blau-grünen Augen und einer Größe von 1,88 Metern hat sich Elias Becker (25) längst einen Namen in der Modewelt gemacht - ganz unabhängig vom Ruhm seiner prominenten Eltern. Am Mittwochabend (26. März) tritt der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker (57) und seiner Ex-Frau Barbara Becker (58) als Gast-Juror in der beliebten Castingshow "Germany's next Topmodel" an der Seite von Heidi Klum (51) auf. Dort wird er über das Weiterkommen der Model-Kandidaten entscheiden. Doch wie wurde der 25-jährige "Sohn von..." in den letzten Jahren selbst zum erfolgreichen Male Model in der hart umkämpften Fashionbranche?

Elias Becker: Mit 18 als Model entdeckt

Elias Becker modelt seit er 18 Jahre alt ist. Damals nahm ihn die renommierte Modelagentur Select unter Vertrag, im gleichen Jahr sicherte er sich seinen ersten Job als Laufsteg-Model für Dolce & Gabbana auf der Mailänder Fashion Week.

Im Alter von 20 Jahren sprach er im Interview mit dem Magazin "Fucking Young" über seinen Einstieg ins Modelbusiness - seinen Durchbruch verdankte er Social Media: "Mein Manager, Shawn, hat mich auf Instagram gescoutet. Er war derjenige, der mich auf meinem allerersten Laufsteg platzierte und mich innerhalb eines Monats meiner Agentin Zineta vorstellte." Rückblickend beschreibt er die Anfangszeit als "verschwommen", alles sei so schnell gegangen. "Aber der Schritt fühlte sich natürlich an; es fühlte sich fast so an, als wären es fehlende Puzzleteile."

Model-Agenturen in Zürich, Mailand, New York

Laut der Online-Modelkartei "Models.com" ist Elias Becker inzwischen bei der Schweizer Agentur Visage Management unter Vertrag, die ihren Sitz in Zürich hat. In New York wird er von Wilhelmina New York vertreten, in Mailand von d'management group. In seinem Portfolio finden sich beeindruckende Model-Jobs und renommierte Magazin-Covershoots, von denen die aktuellen "GNTM"-Kandidaten noch träumen.

Unter anderem lief er zuletzt für die Herbst-/Winterkollektion 2024 von Vetements in einem gigantischen Teddybären-Outfit über den Laufsteg. Für Hugo Boss schlenderte er in Miami lässig über den Catwalk. Für ein Editorial-Shooting für das "Zoo Magazine" posierte er im Dezember 2024 selbstbewusst in verschiedenen Outfits vor der Kamera und ließ sich für das niederländische Lifestyle-Magazin "Numéro" ablichten. 2021 zierte er das Dezember-Cover des britischen Magazins "Tatler".

Erst kürzlich fotografierte ihn das Magazin "The Rakish Gent" - unter anderem in Unterwäsche von Ralph Lauren - und befragte den 25-Jährigen zu seinem Lifestyle. Geprägt hätten ihn vor allem die "starken Frauen" in seinem Leben: Seine Mutter und seien Großmütter hätten in ihm "eine tiefe Wertschätzung für Musik, Kunst und alle Ausdrucksformen" geweckt. "Dank ihnen bleibe ich mir selbst treu und habe keine Angst, meine Gefühle zu zeigen oder meine kreative und sensible Seite zu entdecken."

Er ist Fan von Atemübungen, Liegestützen und Eckhart Tolle

Er habe sich einige Gewohnheiten angeeignet, die ihm dabei helfen würden, geerdet und konzentriert zu bleiben. "Ich bemühe mich immer, Atemübungen zu praktizieren und Liegestützen wie die Navy Seals zu machen oder Passagen aus 'Jetzt - Die Kraft der Gegenwart' noch einmal zu lesen. In einer Welt voller Ablenkungen und mit so vielen Projekten auf dem Tisch helfen mir diese Routinen, meine Mitte zu finden und in einen ruhigen, konzentrierten Geisteszustand zu gelangen."

Model, DJ und Designer - based in New York

Neben seiner Karriere als Model tritt Elias Becker, der heute in New York lebt, aber auch immer wieder als DJ auf. Auf Instagram postete er im November ein gemeinsames Foto mit Modedesignerin Victoria Beckham (50) und bedankte sich bei ihr für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: "Danke, Victoria, dass ich meine Songs spielen und deine Kollektion mit My Theresa feiern durfte."

Zudem hat der 25-Jährige inzwischen nicht nur Modelerfahrung gesammelt, sondern kennt auch die andere Seite gut - als Co-Gründer eines eigenen Fashion-Labels. Bei LinkedIn betitelt er sich als "Head of Design" der Marke Juntos, die nachhaltige Schuhe aus Alpakawolle, Bananenbaumfasern und Baumwolle herstellt.

Obwohl er nicht mehr in Deutschland lebt, hat er seine Wurzeln hier: Elias Becker wurde 1999 in München geboren. "Ich habe hier zwar nie richtig gewohnt, sondern immer nur einige Monate am Stück hier verbracht. Aber jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, habe ich das Gefühl von Heimat. Ich fühle mich hier immer jugendlicher als in Amerika", erklärte er vor einigen Monaten im Interview mit spot on news.

Seine berühmten Eltern trennten sich, als er gerade ein Jahr alt war. Nach der Scheidung wuchs er zusammen mit seinem älteren Bruder Noah Becker (31), der heute als Künstler arbeitet, bei seiner Mutter in Miami auf. Weil er sich sehr für Film und Fotografie interessierte, ging Elias Becker 2018 nach New York, um dort an der NYU-Fakultät Tisch School of the Arts Film, Regie und Schauspiel zu studieren - der Startschuss für seine erfolgreiche Model-Karriere.

Die "Germany's next Topmodel"-Folge mit Elias Becker als Gastjuror läuft am Mittwoch (26. März) um 20:15 Uhr bei ProSieben und Joyn. Danach ist die 12. Folge der 20. Staffel als Stream zum Abruf verfügbar.