Elfte Staffel steht in den Startlöchern: Hochzeit auf den ersten Blick geht schon im Oktober weiter

1 In der elften Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" lassen sich wieder zwölf Singles auf das Beziehungsexperiment ein. Ob es mit der großen Liebe klappt, ist in neun Folgen zu sehen. Foto: © SAT.1 / Willi Weber

Wie verläuft das erste Treffen vor dem Standesbeamten? Sind sich die Paare sympathisch? Fans von "Hochzeit auf den ersten Blick" können bald wieder mit heiratswilligen Singles mitfiebern: Die elfte Staffel startet schon Ende Oktober.











Link kopiert



Seit 2014 gehört die Datingshow "Hochzeit auf den ersten Blick" zum festen Bestandteil des Sat.1-Programms. Und es geht weiter: Der Privatsender kündigt die Ausstrahlung der nunmehr elften Staffel an. Auftakt ist noch in diesem Monat - am Montag, 28. Oktober, ab 20:15 Uhr in Sat.1. Bereits sieben Tage vorher gibt es die erste Folge plus einer exklusiven Bonus-Episode auf Joyn.