"Wer stiehlt mir die Show?" heißt es wieder ab Sonntag. Wird es Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos gelingen, Joko Winterscheidt einen Dämpfer zu verpassen? In der Vergangenheit haben das schon etliche Promis geschafft. Manche waren allerdings auch ziemlich erfolglos.

Seit 2021 gehört "Wer stiehlt mir die Show?" zum festen Bestandteil des ProSieben-Programms. Ab 8. März präsentiert Joko Winterscheidt (47) nun schon die elfte Staffel (sonntags, 20:15 Uhr). Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (41) und Musiker Nico Santos (33) wollen ihm die Sendung abluchsen. An welchen früheren Promis sie sich ein Beispiel nehmen können - und an welchen vielleicht lieber nicht.

Karoline Herfurth und Kurt Krömer hatten kein Glück In der ProSieben-Quizshow gibt es keine offiziell "schlechtesten" Kandidaten im Sinne einer Rangliste, aber bestimmte Prominente fielen in den Vorjahren durch besonders geringe Punktzahlen oder unterhaltsame Wissenslücken auf. In der vergangenen Staffel im Herbst 2025 schaffte es zum Beispiel Schauspielerin Karoline Herfurth (41) kein einziges Mal ins Finale - ebenso wie Komiker Kurt Krömer in der achten Staffel im Herbst 2024, der häufig sogar als Erster ausschied.

Komiker Teddy Teclebrhan (42) wurde in der im Frühjahr 2025 ausgestrahlten neunten Staffel eine zweifelhafte Ehre zuteil: Während der von Schauspielerin Heike Makatsch (54) präsentierten Ausgabe im Stile einer Preisverleihung erhielt er den Award "Idiot des Jahres". Ganz so schlecht schlug er sich aber in der Staffel doch nicht: Alle drei prominenten Teilnehmer Teddy Teclebrhan, Rea Garvey und Heike Makatsch konnten eine Ausgabe moderieren. Der 42-Jährige hatte übrigens bereits in der zweiten Staffel teilgenommen. Damals hatte er gegen Joko Winterscheidt, Bastian Pastewka (53) und Shirin David (30) allerdings keine Chance und schaffte es nie ins Finale.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) nahm in der fünften Staffel 2023 teil und heimste den Titel "cooler Verlierer" ein. Er schaffte es dann aber doch noch, die letzte Ausgabe zu gewinnen und damit auf den Titel vom Rätselheft "Witziges Rätsel-Karussell" zu kommen. Damit reihte er sich ein in die prominente Gewinnerriege, die es auf die eigens produzierte Zeitschrift schaffte: Schauspieler Elyas M'Barek (43), Sängerin Shirin David, Joko Winterscheidt, Schauspielerin Nilam Farooq (36) und Schauspieler Florian David Fitz (51).

Matthias Schweighöfer moderierte sogar zwei Ausgaben

Ab der siebten Staffel gibt es kein Rätsel-Cover mehr, sondern der Sieger der jeweils letzten Episode darf seine Stirn auf dem "Walk of Brain" verewigen. Dies gelang bisher Sängerin Lena Meyer-Landrut (34), Sängerin Nina Chuba (27), Joko Winterscheidt und Singer-Songwriter Olli Schulz (52). Der Hamburger durfte wie Teclebrhan ebenfalls schon zweimal an der Show teilnehmen: in den Staffeln vier und zehn. Nachdem er 2022 bereits eine Ausgabe gewonnen hatte, war er 2025 noch erfolgreicher. "Ich habe in dieser Staffel zweimal die Show gewonnen", jubelte er auf seinem Instagram-Account. Das habe aber auch daran gelegen, dass die anderen "ein bisschen dumm" gewesen seien, fügte er scherzend hinzu.

Elyas M'Barek, Nilam Farooq, Nina Chuba und Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) schafften es, die von ihnen moderierte Ausgabe ebenfalls zu gewinnen. Dabei bildeten die Sendungen der ersten Drei allerdings jeweils das Staffelfinale, sodass Schweighöfer als bislang einziger Kandidat zwei Ausgaben moderieren durfte.