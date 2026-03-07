"Wer stiehlt mir die Show?" heißt es wieder ab Sonntag. Wird es Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos gelingen, Joko Winterscheidt einen Dämpfer zu verpassen? In der Vergangenheit haben das schon etliche Promis geschafft. Manche waren allerdings auch ziemlich erfolglos.
Seit 2021 gehört "Wer stiehlt mir die Show?" zum festen Bestandteil des ProSieben-Programms. Ab 8. März präsentiert Joko Winterscheidt (47) nun schon die elfte Staffel (sonntags, 20:15 Uhr). Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (41) und Musiker Nico Santos (33) wollen ihm die Sendung abluchsen. An welchen früheren Promis sie sich ein Beispiel nehmen können - und an welchen vielleicht lieber nicht.