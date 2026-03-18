Die elfte Staffel von "Kitchen Impossible" wartet mit einigen Neuerungen auf: In drei Folgen steht Roland Trettl anstelle von Tim Mälzer am Herd. Zudem sind gleich zwei Special-Editionen geplant.
Schon bald geht der Kochwettkampf weiter: Ab dem 12. April (jeweils sonntags um 20:15 Uhr bei VOX und via RTL+) startet die elfte Staffel von "Kitchen Impossible". Acht neue Folgen warten laut einer Mitteilung des Senders auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch nicht in allen wird Tim Mälzer (55) zu sehen sein: In drei Folgen vertritt ihn der Südtiroler Spitzenkoch und TV-Moderator Roland Trettl (54). Hintergrund ist eine drehfreie Zeit, die sich Mälzer im vergangenen Jahr genommen hatte.