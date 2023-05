Elfjähriger wird in Pattonville attackiert

1 Der Angreifer wird als etwa 16 bis 20 Jahre alt beschrieben. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein Junge lief am Montagabend durch Pattonville, als er plötzlich von einem Mann geschubst und getreten wurde. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.









Ein Elfjähriger ist am Montagabend in Pattonville aus dem Nichts von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Junge lief gegen 17.30 Uhr den Bostonring entlang, als er zwischen den Einmündungen zur Atlantastraße und dem Richmondweg plötzlich von einem Mann geschubst wurde. Als der Junge am Boden lag, trat der Täter gegen seinen Kopf und lief anschließend weiter.