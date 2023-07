1 Der elfjährige Tim Schlor erhält am Freitag eine neue Herzklappe. Foto: privat

Tim Schlor aus Filderstadt-Bonlanden hat einen Herzfehler und muss nun spontan operiert werden. Er erhält eine neue Herzklappe. Doch aufgrund des Coronavirus ist derzeit alles anders.









Bonlanden - Gemischt sei die Stimmung von ihrem Sohn, berichtet Maike Schlor. „Er hat Angst – so wie wir alle. Aber er hält sich daran fest, dass nicht nur er die Herzklappe braucht, sondern auch sie ihn.“ Denn wenn bei einem Spender eine Herzklappe entnommen wird, muss diese innerhalb von drei Wochen bei einem anderen Menschen implantiert werden, sonst stirbt sie ab. Deshalb musste alles ganz schnell gehen, als vergangene Woche der Anruf kam, dass eine Spenderklappe für den Elfjährigen mit Herzfehler gefunden wurde. Die Familie musste sich innerhalb kurzer Zeit entscheiden: Soll Tim operiert werden – auch wenn aufgrund des Coronavirus aktuell strenge Besuchsregeln im Krankenhaus gelten und Tim zur Risikogruppe gehört? Die Familie entschied sich dafür. Am heutigen Freitag wird Tim nun im Olgahospital in Stuttgart operiert.