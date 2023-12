Elfjähriger aus Leonberg-Warmbronn: Leon ist seit einem Sturz aus dem Fenster schwerbehindert

1 Die Mutter und die älteren Geschwister kümmern sich um Leon: Margarete Kappes, Christian Jegel und Angelika Fitz. Foto: Simon Granville

Leon Kappes aus Warmbronn ist vor viereinhalb Jahren aus dem Fenster gefallen. Seither kann sich der Junge nicht mehr bewegen. Die Familie hat der Unfall zusammengeschweißt.











Link kopiert



Das Fenster in Leon Kappes’ Zimmer bietet einen schönen Blick auf den Wald. Dicht reihen sich dort die Bäume aneinander. Fast so dicht wie die dicken Gitterstäbe, die vor dem Fenster prangen. Wandert der Blick zwischen den Streben nach unten, wird klar, wie hoch das Fenster liegt. Es befindet sich im Dachgeschoss des Hauses in Leonberg-Warmbronn, etwa sieben Meter trennen es vom Boden.