Hayden Panettiere hat in einem Podcast erklärt, warum ihre Tochter seit Jahren bei Wladimir Klitschko in der Ukraine lebt - und wie sie heute zu ihr steht.
Die Memoiren "This Is Me: A Reckoning" von Hayden Panettiere (36) erscheinen am 19. Mai. Im Vorfeld gibt die Schauspielerin etliche Interviews und hat dabei etwa schon über ihre Bisexualität und den Übergriff von einem "sehr berühmten Mann" gesprochen. In der Montagsfolge des Podcasts "On Purpose" von Jay Shetty bezog sie nun zudem Stellung zu den Vorwürfe, sie habe ihre Tochter Kaya (11) 2018 einfach zurückgelassen. Sie betonte, dass sie aufgrund ihrer Suchtprobleme das Sorgerecht für ihre Tochter an ihren Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (50) abgegeben hat. Diese Entscheidung sei ihr alles andere als leichtgefallen, wie sie schilderte.