Hayden Panettiere hat in einem Podcast erklärt, warum ihre Tochter seit Jahren bei Wladimir Klitschko in der Ukraine lebt - und wie sie heute zu ihr steht.

Die Memoiren "This Is Me: A Reckoning" von Hayden Panettiere (36) erscheinen am 19. Mai. Im Vorfeld gibt die Schauspielerin etliche Interviews und hat dabei etwa schon über ihre Bisexualität und den Übergriff von einem "sehr berühmten Mann" gesprochen. In der Montagsfolge des Podcasts "On Purpose" von Jay Shetty bezog sie nun zudem Stellung zu den Vorwürfe, sie habe ihre Tochter Kaya (11) 2018 einfach zurückgelassen. Sie betonte, dass sie aufgrund ihrer Suchtprobleme das Sorgerecht für ihre Tochter an ihren Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (50) abgegeben hat. Diese Entscheidung sei ihr alles andere als leichtgefallen, wie sie schilderte.

Sich selbst "völlig verloren" "Die Vorstellung, dass irgendjemand denken könnte, ich würde mein Kind einfach so weggeben und damit einverstanden sein, ist herzzerreißend. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein."

Hintergrund ist die Phase nach der Geburt ihrer Tochter im Dezember 2014. Panettiere kämpfte damals mit einer Wochenbettdepression und entwickelte parallel eine Suchterkrankung. Sie beschreibt die Folgejahre als "jahrelangen, schrecklichen Kreislauf aus Kampf gegen Depressionen, Angstzustände, Alkoholismus und Drogenmissbrauch". Sie habe einfach versucht, ihren "Weg zurückzufinden".

"Ich hätte die Welt für mein Kind niedergebrannt"

Die 36-Jährige erklärte, sie habe sich selbst "völlig verloren", und erzählte, dass Klitschko sie schließlich gebeten habe, Kaya dauerhaft bei ihm in der Ukraine zu lassen. "Ich habe nicht gut darauf reagiert", gab sie zu. "Ich bin wie eine Löwin vorgegangen. Ich hätte die Welt für mein Kind niedergebrannt. Das war unglaublich schwierig."

Im Podcast räumt die "Bring It On"-Darstellerin auch mit einem weiteren Missverständnis auf: Sie sei nicht zu einer Entzugsbehandlung "gezwungen" worden, sondern habe sich selbst Hilfe gesucht. Diesen Punkt habe die Öffentlichkeit in der Vergangenheit immer wieder falsch eingeordnet.

"Sie fühlt sich in keiner Weise verlassen"

Dann gab Panettiere noch einen seltenen Einblick in den Alltag ihrer Tochter, die abseits der Öffentlichkeit aufwächst. Über die Jahre habe sich Kaya in der Ukraine ein eigenes Umfeld mit vielen Freundinnen und Freunden aufgebaut. Sie spreche fünf Sprachen und habe eine Leidenschaft fürs Reiten. "Als ich dann endlich wieder gesund war, hatte ich das Gefühl, es wäre unfair und egoistisch von mir gewesen, sie aus diesem Leben, das sie sich geschaffen hatte, herauszuholen."

Den Kontakt zur Tochter beschreibt sie als eng. "Ich weiß, dass sie sich unterstützt fühlt. Ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihr. Ich reise so oft wie möglich, um sie zu sehen. Wir verbringen auch viel Zeit mit FaceTime." Die Bindung sei "intensiv" und "unglaublich", die Tochter fühle sich "in keiner Weise verlassen".

Endgültige Trennung 2018

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko lernten sich 2009 kennen, die Verlobung erfolgte 2013. Im Jahr darauf machte die Schauspielerin die Schwangerschaft öffentlich, Tochter Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt. Im August 2018 trennte sich das Paar endgültig.