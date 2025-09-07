ELF-Finale in Stuttgart: So lief die Halbzeit-Show der Fantastischen Vier in der MHP-Arena

1 „Die Fantastischen Vier“ in der MHP-Arena. Foto: red

Die Hip-Hopper aus Stuttgart feiern während des Finales der European League of Football ihre Premiere in der Fußball-Arena ihrer Heimatstadt.











Es war ihr erster Auftritt überhaupt in der Arena in Stuttgart, und diesen werden auch „Die Fantastischen Vier“ so schnell nicht vergessen: Denn es war kein langes Konzert, das sie in der Cannstatter Kurve spielten, sondern das Quartett war Teil des Finales der European League of Football (ELF) zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings. Die Hip-Hopper aus Stuttgart gestalteten mit Unterstützung der Cheerleader die Halbzeit-Show – und begeisterten die Fans in der MHP-Arena.