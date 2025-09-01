Am Sonntag steigt in der MHP-Arena das Finale der European League of Football - das große Saisonhighlight für alle Football-Fans. Mit dabei ist das Topteam Stuttgart Surge.
Das ELF Finale in der MHP-Arena
Stuttgart im Football-Fieber: Lokalmatador Stuttgart Surge hat die große Chance, den ELF-Titel in der eigenen Heimatstadt vor heimischer Kulisse zu holen. Nach dem Halbfinalsieg über die Munich Ravens stehen die Stuttgarter im ELF Championship Game. Dort trifft das Team am Sonntag, den 7. September, auf die Vienna Vikings - den Champion von 2022, der sich im Halbfinale am Samstag gegen Nordic Storm durchsetzen konnte.