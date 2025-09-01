Am Sonntag steigt in der MHP-Arena das Finale der European League of Football - das große Saisonhighlight für alle Football-Fans. Mit dabei ist das Topteam Stuttgart Surge.

Stuttgart im Football-Fieber: Lokalmatador Stuttgart Surge hat die große Chance, den ELF-Titel in der eigenen Heimatstadt vor heimischer Kulisse zu holen. Nach dem Halbfinalsieg über die Munich Ravens stehen die Stuttgarter im ELF Championship Game. Dort trifft das Team am Sonntag, den 7. September, auf die Vienna Vikings - den Champion von 2022, der sich im Halbfinale am Samstag gegen Nordic Storm durchsetzen konnte.

Die Euphorie in Stuttgart ist riesig. Schon jetzt steht fest, dass mehr als 30.000 Zuschauer im Stadion sein werden.

Halbzeit-Show mit den Fantastischen Vier

Am 7. September verwandelt sich die MHP-Arena in das Zentrum des europäischen American Footballs. Mit dem ELF Championship Game 2025 kommt das große Finale der European League of Football (ELF) nach Stuttgart - und das Stadion des VfB Stuttgart wird für einen Tag zur Heimat von Touchdowns, Tackles und mitreißender Football-Stimmung. Tickets für das ELF-Finale sind auf Ticketmaster erhältlich.

Und es gibt dabei noch ein ganz besonderes Highlight: Deutschlands Kult-Band Die Fantastischen Vier wird in der Halbzeit des Championship Games ein exklusives Mini-Konzert spielen, das es so noch nie gegeben hat. Und das mitten in den Zuschauerrängen, in der Cannstatter Kurve des Stadions.

Finale der European League of Football: Mehr als nur Football

Fans können sich auf ein Football-Erlebnis der besonderen Art freuen. Das Championship Game ist weit mehr als nur ein Spiel. Am Samstag vor dem Finale lädt die Liga zum Family Experience Day auf dem Gelände des Mercedes-Benz Museums ein, wo Fans American Football hautnah erleben können. Am Sonntagvormittag folgt die Power Party an selber Stelle - die perfekte Einstimmung auf das große Finale mit viel Musik, Interviews und Entertainment.

Rahmenprogramm: Auszeichnungen, Stars und Insider-Blicke

Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist das feierliche Honors Event am Samstagabend, bei dem die besten Spieler und Coaches der Saison ausgezeichnet werden - von Most Valuable Player (MVP) bis Coach of the Year. Anschließend treffen sich Liga-Größen, prominente Gäste und Fans bei der Pre-Game Party, um sich gemeinsam auf den großen Showdown einzustimmen. Wer es noch exklusiver mag, kann mit der Sideline Experience am Spieltag einen Blick hinter die Kulissen werfen: hautnah am Spielfeldrand beim Warm-Up der Teams, buchbar in Kombination mit einer Tageskarte.

„Football-Happening für die ganze Familie“

„Ich kann versprechen, dass die Stadt im Spätsommer 2025 ein großartiges Football-Happening für die ganze Familie erleben wird“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football. Auch Rouven Kasper, Vorstand für Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, freut sich auf das Event: „Stuttgart ist eine Sportstadt von internationalem Renommee und American Football hat in unserer Region seit vielen Jahren seinen festen Platz.“

Stuttgart als perfekte Bühne für das ELF-Finale

Stuttgart knüpft mit dem Finale in der MHP Arena an seine Football-Tradition an - bereits in den 1990er Jahren fanden hier große Eurobowl-Finals statt.

Das ELF-Finale überall erleben

Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, kann das Championship Game der ELF in Deutschland im Free-TV auf ProSieben verfolgen. Zusätzlich stehen alle Begegnungen live über den ELF Game Pass auf DAZN oder als Einzelabruf bei Sportworld zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der European League of Football.

Eines ist sicher: Das ELF Championship Game 2025 wird mehr als ein Finale - es wird ein unvergessliches Erlebnis voller Drama, Gänsehaut und Spitzensport, gekrönt von einer spektakulären Halftime-Show mit den Fantastischen Vier.

