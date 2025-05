ELF-Finale am 7. September: Ein Football-Volksfest in Stuttgart?

1 Arbeiten an einem gemeinsamen Projekt (v. li.): ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica, VfB-Marketing-Vorstand Rouven Kasper und ELF-Commissioner Patrick Esume. Foto: Baumann

Kurz vor dem Start der Saison in der European League of Football schauen alle schon auf das Endspiel – bei Lokalmatador Stuttgart Surge, aber auch beim VfB.











Link kopiert



Wer Großes erreichen will, muss Schritt für Schritt gehen. Das haben die Footballer von Stuttgart Surge verinnerlicht. Ihr Ziel ist das „Finale dahoim“ – das Endspiel der European League of Football (ELF) am 7. September in der MHP-Arena. Doch gesprochen wurde nur einmal darüber, beim ersten Teammeeting. „Seither“, sagt Wide Receiver Louis Geyer, „haben wir keine Zeit mehr, an diesen Termin zu denken.“ Weil es dringlichere Aufgaben gibt.