1 Das Mercedes-Benz Museum wird zum Partner der European League of Football. Foto: tichr/ Shutterstock

Für das Championship Game 2025 der European League of Football kooperiert die Liga mit dem Mercedes-Benz Museum in Stuttgart – geplant sind ein Familienfest, eine Fanparty und ein offizielles Dinner.











Die European League of Football (ELF) und das Mercedes-Benz Museum gehen im Rahmen des Championship Games 2025 eine enge Partnerschaft ein. Das Finale der kontinentalen Football-Liga findet am 7. September in der MHP Arena in Stuttgart statt. Das benachbarte Museum wird offizieller Location-Partner und stellt für das Eventwochenende Infrastruktur und Flächen für Veranstaltungen zur Verfügung.