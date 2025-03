Elevator Boys: Dreharbeiten zu ihrem ersten Filmprojekt haben begonnen

1 Die Elevator Boys drehen einen Film. Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

Die Elevator Boys haben ihr Debüt am Filmset gefeiert. Laut einer Pressemitteilung der Streaming-Plattform Prime Video haben die Dreharbeiten zu ihrem ersten Film am 4. März begonnen. Gedreht wird unter anderem auf Malta - mit den Elevator Boys rund um Julien Brown (25), Luis Freitag (25), Jacob Rott (24), Tim Schäcker (25) und Bene Schulz (23) in den Hauptrollen.