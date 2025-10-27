Element of Crime und Herr Lehmann: Umzug nach Mainz? Sven Regener erhält Literaturpreis der Stadt

"Element of Crime"-Sänger und "Herr Lehmann"-Autor Sven Regener erhält den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis. Das bedeutet kostenloses Wohnrecht in der Landeshauptstadt und die Option eines Films mit ZDF und 3sat. Darum zeichnete ihn die Jury aus.

Sven Regener (64) zieht wohl bald von Berlin nach Mainz um. Der Schriftsteller und Sänger wird vom ZDF, 3sat und Landeshauptstadt Mainz mit dem Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab das ZDF per Pressemitteilung bekannt. Das bedeutet: Neben den 12.500 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, bekommt Sven Regener auch für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt.

Zu dem Preis gehört auch die Option, gemeinsam mit dem ZDF und 3sat einen Film "nach freier Themenwahl" zu produzieren, wie es in der Mitteilung heißt.

"Dramen des Alltäglichen" und "Poesie des Strauchelns".

"Sven Regener erzählt sowohl als Schriftsteller als auch als Musiker die großen Geschichten in scheinbar beiläufigem Ton", heißt es in der Begründung der Jury. "Seine Romane, Drehbücher und Songtexte beschreiben die Dramen des Alltäglichen und wissen um die Poesie des Strauchelns".

Der in Bremen geborene Sven Regener gründete 1985 in Berlin die Band Element of Crime. Regener ist nicht nur Sänger, Gitarrist und Trompeter, sondern schreibt auch nahezu alle Songtexte.

2001 veröffentlichte Sven Regener seinen ersten Roman "Herr Lehmann". Für die Verfilmung mit Christian Ulmen (50) verfasste er das Drehbuch. Mit "Neue Vahr Süd" oder "Der kleine Bruder" folgten weitere Bücher um seinen Anti-Helden Frank Lehmann.

Kürzlich hat Sven Regener noch einen Preis einer Stadt bekommen, diesmal nicht für sein Schreiben. Für sein musikalisches Schaffen verlieh ihm die Stadt Goslar den Musikpreis "Der Goldene Ton".