Elektroschrott am Wegesrand: Der Abbau alter Telefonzellen dauert und dauert

160.000 Telefonzellen gab es einst in Deutschland, im Handyzeitalter wurden sie überflüssig und schrittweise abgebaut. 2023 schaltete die Telekom die letzten 12.000 ab und ließ viele von ihnen stehen.
Bonn - "Bitte warten", steht auf dem Display, und wenig später ist zu lesen: "Entschuldigung, zur Zeit gestört". Doch Warten wäre Zeitverschwendung, denn die angezeigte Störung wird nie behoben: Es ist das Display eines öffentlichen Telefons der Deutschen Telekom, das im Januar 2023 deaktiviert wurde - wie bundesweit 12.000 andere auch. Anrufe wird man damit nie mehr führen können.