Elektropop aus Stuttgart: Was kommt nach „What Love Is“? Zimmer90 über ihr Debütalbum „Interior“

Zimmer90 aus Stuttgart veröffentlichen ihr erstes Album „Interior“ und gehen auf internationale Tour. Was sagen Finn Gronemeyer und Joscha Becker über ihren plötzlichen Erfolg?
Durch die großen Fenster fällt viel Licht in den Raum und taucht ihn in sanftes Weiß. Joscha Becker (27) lehnt lässig an der Theke und singt, Finn Gronemeyer (26) spielt Bass. Ein kurzes Video davon laden sie später auf ihre Social-Media-Kanäle hoch. Darin zu sehen: die Musiker in der Galerie Kernweine, einer Bar im Stuttgarter Süden mit stilvoller Vintage-Einrichtung und regelmäßigen Kunstausstellungen – der perfekte Zimmer90-Look.