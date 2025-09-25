Elektronische Systeme lahmgelegt: Nach Cyberangriff: Berliner Flughafen weiterhin im „Ausnahmemodus“

Am Hauptstadtflughafen BER wird nach wie vor improvisiert. Das System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniert auch am Donnerstag noch nicht.
Auch Tage nach dem Cyberangriff auf ein IT-System befindet sich der Berliner Flughafen BER nach Angaben eines Flughafensprechers im „Ausnahmemodus“. Das lahmgelegte System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniert noch immer nicht. Es gebe heute wieder eine Reihe von Verspätungen, sagte Flughafensprecher Axel Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.