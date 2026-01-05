Elektronikmesse CES: Kühlschrank mit Köpfchen – Samsung bringt KI in alle Geräte

Mit KI will Samsung den Alltag erleichtern: Rezepte aus Kühlschrank-Inhalten und neue TV-Technik sollen Käufer überzeugen. Was steckt hinter dem massiven Ausbau der smarten Funktionen?
Las Vegas - Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will mit dem flächendeckenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz seinen Kunden viel Mehrwert bieten und die Konkurrenz auf Abstand halten. "Heute beginnt ein neues Kapitel für Samsung: Ihr Begleiter für das Leben mit KI", sagte Samsung-CEO TM Roh im Vorfeld der Technikschau CES in Las Vegas. "Wir werden KI in jede Kategorie und jedes Produkt integrieren."