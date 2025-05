1 Der Dieb brachte den Detektiv zu Fall. (Symbolbild). Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Es war am Montag gegen 17.20 Uhr, als in einem Elektronikmarkt in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) der Alarm plötzlich anschlug. Ein Ladendieb hatte diesen beim Verlassen des Geschäfts in der Bühlstraße ausgelöst. Als der Ladendetektiv sich einschaltete, kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern.