Ein Mann wird dabei beobachtet, wie er versucht, eine Playstation aus einem Elektrogeschäft in Stuttgart-Mitte zu klauen. Die Polizei findet weitere Gegenstände bei ihm.

Stuttgart - Beim Versuch, eine Playstation aus einem Elektrogeschäft in der Kronenstraße (Stuttgart-Mitte) zu stehlen, ist ein 29-Jähriger aufgeflogen. Nach Polizeiangaben wurde der Mann am Samstagabend gegen 18 Uhr von Sicherheitskräften dabei beobachtet, wie er das Sicherungsetikett an der Geräteverpackung entfernte, die Playstation in eine Einkaufstasche stecke und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte.

Weitere mögliches Diebesware gefunden

Die alarmierten Polizeibeamten fanden weitere neuwertige Gegenstände bei dem 29-Jährigen, deren Ursprung nun geklärt wird. Ein Laptop im Wert von 800 Euro, der ebenfalls bei ihm gefunden wurde, könnte aus dem Elektrogeschäft in der Kronenstraße stammen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden rezeptpflichtige Arzneimittel und Betäubungsmittel gefunden. Der Täter ist bereits einschlägig bei der Polizei bekannt und wird am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.