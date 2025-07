Elektronik-Fachmarktkette: Mediamarkt-Mutter bekommt Übernahmeangebot aus China

1 Mediamarkt-Mutter bekommt Übernahmeangebot aus China Foto: Armin Weigel/dpa

Düsseldorf - Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will in großem Stil bei der Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy einsteigen. Dazu legte deren Tochter Jingdong Holding Germany GmbH ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot vor. Demnach sollen die Ceconomy-Aktionäre wie erwartet 4,60 Euro je Aktie in bar erhalten, teilte die Ceconomy AG in einer Pflichtmitteilung in Düsseldorf mit. Das Angebot entspreche einem Unternehmenswert von 4 Milliarden Euro. Damit liege es um 43 Prozent über dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate.