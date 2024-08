Elektronik-Fachmärkte: Media Markt und Saturn verkaufen mehr Fernseher wegen EM

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat einigen Handelsunternehmen gute Geschäfte beschert. Auch die Elektronikkette MediaMarktSaturn zieht positive Bilanz.

Düsseldorf - Der Elektronikhändler MediaMarktSaturn hat wegen der im Sommer ausgetragenen Fußball-Europameisterschaft europaweit mehr Fernseher verkauft. "Die Fußball-EM war ein Wachstumstreiber und wir konnten mit höheren Umsätzen punkten. Besonders TV-Geräte wurden nachgefragt", sagte Karsten Wildberger, Chef von Ceconomy sowie dessen Tochterunternehmen MediaMarktSaturn.

In Deutschland lag die Zahl der bei Media Markt und Saturn verkauften Fernseher im Juni und Juli 57 Prozent höher als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Stückzahlen wurden nicht genannt. Besonders groß war die Nachfrage demnach bei TV-Geräten mit Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und mehr. Auch Heißluftfritteusen und Soundanlagen seien bei Kunden beliebt gewesen, hieß es. Die Elektronikkette hat in Deutschland etwa 400 Märkte, in Europa rund 1.000.

Ceconomy konnte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres nach eigenen Angaben um gut fünf Prozent auf 17,1 Milliarden Euro steigern. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) ist im Vergleich zum Vorjahr um 53 Millionen auf 202 Millionen Euro gestiegen, wie Ceconomy mitteilte. "Wir blicken auf ein starkes drittes Quartal zurück: Wir sind im Umsatz deutlich gewachsen und haben unsere Profitabilität weiter verbessert", sagte Wildberger.