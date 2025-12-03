Die Nachfrage nach E-Autos hat sich im laufenden Jahr zwar deutlich erholt - doch Fachleute gießen Wasser in den Batteriewein. Die Entwicklung im kommenden Jahr hänge von der Politik ab.
Berlin - Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) rechnet auch für das kommende Jahr mit einer steigenden Nachfrage nach neuen Elektroautos. Unter bestimmten politischen Voraussetzungen könnten 2025 laut der Prognose des Branchenverbands rund 740.000 neue Elektroautos (BEV) zugelassen werden. Das wären fast 30 Prozent mehr Batterie-Pkw als in diesem Jahr und rund ein Viertel aller Neuzulassungen.