Der norwegische Staat fördert den Kauf und das Fahren von E-Autos seit Jahren massiv. Jetzt hat das skandinavische Land bei der E-Mobilität neue Spitzenwerte erreicht.
Oslo - Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto. Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OVF) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei einem Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.