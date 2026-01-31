Elektromobilität: Neue Prämie lässt Interesse an E-Autos sprunghaft steigen

Das vor kurzem angekündigte Förderprogramm für Stromer zeigt bereits Wirkung. Das Interesse ist groß, noch fehlt es aber an der ein oder anderen Stelle.
München/Köln/Bonn - Die neue Förderung für Elektroautos hat das Kundeninteresse sprunghaft steigen lassen. Sowohl die Onlineplattformen Meinauto.de und Carwow als auch der Präsident des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Thomas Peckruhn, bestätigen dies auf Anfrage der dpa. Bei den Plattformen hat sich die Zahl der Anfragen teilweise vervielfacht.