Ludwigsburg - Geht es nach der Stadt Ludwigsburg, dann müssen Besitzer von Elektroautos in der nahen Zukunft keine Angst haben, dass ihren Fahrzeugen im Stadtgebiet der Saft ausgeht. Die Verwaltung hat es sich zum Ziel erklärt, in den kommenden vier Jahren 230 Ladepunkte in der Stadt anzubieten. Bis zum Jahr 2030 sollen es 400 sein.