Elektromobilität in Baden-Württemberg: Land fördert Ladesäulen für E-Laster

Das Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg sieht die Speditions- und Logistikunternehmen im Land in einer besonderen Rolle beim Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. „Zukünftig geht es nicht nur um die Umstellung der Fahrzeugflotten, sondern auch darum, die notwendige Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw zu schaffen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des Speditionsgewerbes zu sichern“, heißt es in einem aktuellen Schreiben von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an die Branche.