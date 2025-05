Elektromobilität: Doch keine Klimastrafen für Autobauer?

1 Dem Elektroauto gehört die Zukunft, darin sind sich die Experten einig. Doch Streit gibt es über den Weg und den Zeitpunkt des Abschieds für den Verbrennermotors. Foto: picture alliance/dpa

Das Europaparlament stimmt über die Entschärfung der CO2-Flottengrenzwerte ab. Kritiker befürchten großen Schaden für die Klimaziele in der EU.











Der lange Kampf um das Verbrenner-Aus ist in seiner entscheidenden Phase. Das Europaparlament stimmt diese Woche in einem Dringlichkeitsverfahren darüber ab, ob den Autobauern mehr Zeit gegeben werden soll, die von Brüssel geforderten CO2-Flottengrenzwerte einzuhalten. Eigentlich haben die Unternehmen die Vorgabe, dass die Emissionen ihrer Flotte in diesem Jahr 15 Prozent unter den Werten von 2021 liegen müssen. Dieses Ziel wird aber von den vielen Herstellern verfehlt, was hohe Strafzahlungen zur Folge hätte. Sehr wahrscheinlich wird diese Regelung nun entschärft, doch vor allem die Konservativen im EU-Parlament wollen mehr: das Ende des strikten Verbrenner-Verbots im Jahr 2035.