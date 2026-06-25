Elektroautos: Tesla stärkt Werk in Grünheide - 1.000 neue Mitarbeiter

Der Absatzeinbruch beim E-Autobauer Tesla scheint überwunden. Die steigende Nachfrage macht sich auch bei den Plänen für neue Arbeitskräfte bemerkbar.
Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im deutschen Werk in Grünheide nochmals hochfahren und 1.000 weitere Mitarbeiter einstellen. Das Unternehmen kündigte an, dass ab Oktober mit der Steigerung des Produktionsvolumens um erneut ein Fünftel auf dann 7.500 Fahrzeuge pro Woche begonnen werden soll. Das habe die Geschäftsführung auf einer Betriebsversammlung bekanntgegeben.