Elektrisches Problem: Kreuzfahrtschiff vor italienischer Insel havariert

Westlich von Rom ist das Kreuzfahrtschiff mit gut 8.500 Menschen an Bord in Not geraten. Die Küstenwache spricht von einer stabilen Lage. Was ist bekannt?
Neapel - Vor der italienischen Insel Ponza zwischen Rom und Neapel ist das Kreuzfahrtschiff "MSC World Europa" wegen technischer Probleme havariert. An Bord sind 8.585 Menschen - darunter knapp 6.500 Passagiere und über 2.000 Crewmitglieder. Nach Angaben der italienischen Küstenwache ist die Lage auf dem Schiff stabil. Wetter und Seegang seien günstig, die Versorgung an Bord werde mithilfe von Generatoren gesichert.