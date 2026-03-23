Hohe Reichweite, gutes Fahrgefühl und schickes Design: Damit punktet der elektrische GLC im Test. Der virtuelle Sprachassistent hat allerdings Mühe mit der Navigation.
„Hey, schönes Auto! Richtig gut geworden“, rufen zwei Männer, die am Hafen von Albufeira an der portugiesischen Algarve entlangschlendern. Vor ihnen steht der neue elektrische Mercedes-Benz GLC – das nächste Schicksalsmodell für den Stuttgarter Konzern. Der bisherige GLC mit Verbrennungsmotor ist seit Jahren das meistverkaufte Mercedes-Modell.