Elegantes Paar: George und Amal Clooney bringen Glamour nach Mailand

Hollywood trifft auf Winterspiele: George und Amal Clooney sorgten bei einem Olympia-Event in Mailand für einen glamourösen Auftritt.

Wenn George (64) und Amal Clooney (48) ein Event besuchen, wird der Anlass des Abends zur Nebensache. Genau das geschah am Samstagabend in Mailand, als das Paar bei der Eröffnungsgala des Omega House im Rahmen der Olympischen Winterspiele erschien. Arm in Arm zeigten sich die beiden strahlend den Fotografen - und zogen dabei einmal mehr sämtliche Blicke auf sich, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtete.

Amal setzt auf eine schwarze Traumrobe Die Location befindet sich im Restaurant von Starkoch Carlo Cracco, das in der berühmten Galleria Vittorio Emanuele II in der Mailänder Innenstadt liegt. Amal Clooney wählte für den Eröffnungsabend ein bodenlanges schwarzes Kleid im Fishtail-Schnitt, das mit einem zarten Herzausschnitt und einer eng anliegenden Silhouette begeisterte.

Der Stoff war am Oberkörper horizontal gerafft und lief in einer zentralen Naht durch den Rock weiter. Besonderer Hingucker: gestufte, blattartige Rüschen an der Vorderseite, die sich über durchscheinende schwarze Einsätze öffneten und so dezente Beinfreiheit gewährten. Nach hinten floss das Kleid in eine kurze Schleppe.

Zu dem glamourösen Kleid kombinierte Amal schwarze Stilettos und eine schlichte schwarze Clutch. Beim Schmuck setzte sie auf einen schmalen goldenen Armreif und längliche Ohrringe. Ihr Haar trug sie in sanften, über eine Schulter fallenden Wellen, dazu natürliches Make-up mit glänzendem Lipgloss.

Dass die Clooneys, seit über zehn Jahren verheiratet, als eines der stilsichersten Paare Hollywoods gelten, zeigte auch George Clooney. Seiner Ehefrau stand er in Sachen Eleganz in nichts nach. Der Schauspielstar erschien in einem zeitlos klassischen, marineblauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und schwarzen Schuhen kombinierte.