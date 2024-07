Eleganter Look in Weiß: Bayreuther Festspiele: Markus Söder posiert mit Tochter Gloria-Sophie

Eleganter Look in Weiß

1 Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder in Bayreuth. Foto: Imago Images/Sven Simon

Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth feierten an diesem Donnerstag Eröffnung. Markus Söder kam in Begleitung seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt. Bei X verriet er, dass sie zum ersten Mal auf dem Grünen Hügel mit dabei sei.











An diesem Donnerstag (25. Juli) sind die Bayreuther Festspiele auf dem Grünen Hügel gestartet. Auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus tummelten sich am Premierentag bekannte Persönlichkeiten, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57), der sich unter anderem mit Tochter Gloria-Sophie Burkandt (25) den Fotografen zeigte. Musikalisch wird mit Richard Wagners "Tristan und Isolde" eröffnet. Für die Neuinszenierung der Oper in Bayreuth ist der Isländer Thor Arnarsson verantwortlich.