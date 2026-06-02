Eleganter Doppelauftritt: Felipe und Letizia empfangen Albert und Charlène in Madrid

Ein royales Doppel-Date in Madrid: König Felipe und Königin Letizia haben am Montagabend Fürst Albert und Fürstin Charlène empfangen. Beide royale Damen setzten dabei auf sommerliche Outfit.
König Felipe VI. (58) und Königin Letizia von Spanien (53) haben am Montagabend im Königlichen Botanischen Garten in Madrid Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène von Monaco (48) empfangen. Nach einem bereits absolvierten Arbeitsmittagessen von Felipe und Albert am Mittag stand damit der zweite Teil des offiziellen Programms an - diesmal erstmals mit beiden Ehefrauen.