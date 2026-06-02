Eleganter Doppelauftritt: Felipe und Letizia empfangen Albert und Charlène in Madrid

Ein royales Doppel-Date in Madrid: König Felipe und Königin Letizia haben am Montagabend Fürst Albert und Fürstin Charlène empfangen. Beide royale Damen setzten dabei auf sommerliche Outfit.

König Felipe VI. (58) und Königin Letizia von Spanien (53) haben am Montagabend im Königlichen Botanischen Garten in Madrid Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène von Monaco (48) empfangen. Nach einem bereits absolvierten Arbeitsmittagessen von Felipe und Albert am Mittag stand damit der zweite Teil des offiziellen Programms an - diesmal erstmals mit beiden Ehefrauen.

Fürstin Charlène gilt bei Auslandsreisen als eher zurückhaltend und übernimmt nur ausgewählte öffentliche Termine. Umso mehr Aufmerksamkeit galt ihrem Auftritt am Abend in Madrid. Gemeinsam mit Königin Letizia eröffnete sie im Real Jardín Botánico die Ausstellung "Monaco und Spanien: Fünf Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte". Zusätzlich besichtigten die vier Royals das "8. Forum der Künstler Monacos", in dem mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren.

Das letzte gemeinsame Zusammentreffen der Spanier mit den Monegassen liegt erst gut ein Jahr zurück: Am 18. Mai 2025 sahen sie sich bei der Einführungsmesse von Leo XIV. auf dem Petersplatz.

Letizia und Charlène in sommerlichen Outfits

Königin Letizia setzte laut "Hola!" auf ein bereits bekanntes Midi-Kleid aus japanischem Leinen des italienischen Labels Mantú. Das cremeweiße Modell ist figurbetont geschnitten, mit einer korsettartigen Taille und einem kleinen Schlüsselloch-Detail am Ausschnitt. Letizia kombinierte das Kleid mit auffälligen goldenen Accessoires - darunter ein breiter Armreif und passende Ohrringe der spanischen Designerin Suma Cruz. Dazu trug sie eine goldene Clutch sowie Kitten-Heel-Sandalen.

Fürstin Charlène entschied sich für einen klassischen Look in Hellblau. Ihr Midi-Kleid stammt aus dem Hause Oscar de la Renta und kombiniert eine ärmellose, taillierte Silhouette mit einem A-Linien-Rock sowie einem Gürtel in tonaler Guipure-Spitze. Sie ergänzte den Look mit klassischen Perlenohrringen, einem Diamantring und dezenten, offenen Pumps in derselben Farbfamilie. Ihre Haare hatte sie zum tiefen Dutt mit Seitenscheitel frisiert.

Am Dienstag ist Albert dann wieder ohne seine Ehefrau unterwegs. An der IE University spricht er im Rahmen der Konferenz "Durch Zusammenarbeit die Zukunft gestalten: Talente, Innovation und Chancen" und würdigt die Arbeit seiner Stiftung, die in Spanien zehn und international zwanzig Jahre besteht.