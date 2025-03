Eleganter Auftritt in New York City: Eva Longoria rührt Werbetrommel: Hinreißender Auftritt in Rot

Eleganter Auftritt in New York City

Eva Longoria rührt in Knallrot die Werbetrommel für ihren neuesten Film.

Eva Longoria begeistert bei ihrer Promotour in New York City mit einem atemberaubenden Look. In einem knallroten, figurbetonten Kleid zog die 50-jährige Schauspielerin alle Blicke auf sich, während sie für ihren neuen Disney+-Film warb.











Eva Longoria (50) bewies einmal mehr, dass Stil keine Frage des Alters ist. In einem roten Outfit bezauberte die Schauspielerin diese Woche bei ihrer Promotour durch New York City, wo sie ihren neuesten Film "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" vorstellte.