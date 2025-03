Wenige Kleidungsstücke sind so elegant wie das Draped Dress. Die gerafften Kleider versprühen Glamour und wecken Erinnerungen an die Roben von griechischen Göttinnen. Doch auch modernere Styles sind möglich.

Mit wenigen Handgriffen ein elegantes Outfit stylen: Das funktioniert mit dem Draped Dress. Wer zu den Kleidern mit kunstvoll drapiertem Stoff greift, macht es sich leicht. Denn die Roben sind durch ihre Raffungen bereits ein Hingucker und benötigen nur wenige ergänzende Accessoires.

Mit kleinen Details zum perfekten Outfit

Neben den Drapierungen sorgen kleine Details an den Kleidern für einen aufregenden Look. Schon ein kleines Cut-out-Detail kann für das gewisse Extra sorgen. Besonders glamourös wirken die Roben zudem in den sogenannten Jewel Tones. Dazu zählen unter anderem Beerentöne oder auch ein kräftiges Smaragdgrün. Um das Draped Dress in Szene zu setzen, sollten Fashionistas zu schlichten Accessoires greifen. Armreifen und kleine Ohrringe sind hierbei die beste Wahl, während große Statement-Ketten zu sehr ablenken.

Lesen Sie auch

In Weiß zur griechischen Göttin werden

In hellen Farben ist das Draped Dress der ideale Begleiter für einen Urlaub im Warmen. Ein Weiß oder helles Créme unterstreicht die sonnengebräunte Haut perfekt und macht die Trägerin zum Hingucker bei jedem Beach-Dinner. Zudem erinnert es in diesen Tönen umso mehr an die Roben griechischer Göttinnen. Eine Hochsteckfrisur macht diesen Look komplett und gibt den Blick auf den Ohrschmuck frei. Wer eine Alternative zu goldenen Ohrsteckern oder Creolen sucht, kann seine Perlenohrringe aus dem Schmuckkästchen nehmen.

Modern gestylt mit Farbtupfern

Das Draped Dress lässt aber auch einen moderneren Style zu. Dafür eignen sich Kleider in knalligen Tönen oder mit Farbverlauf. Um dem Kleid seine Eleganz zu nehmen und eine edgy Note zu verleihen, sollten auffällige Accessoires dazu gewählt werden. Eine schwarze Ledertasche mit buntem Aufdruck, Lederstiefeletten oder farbenfrohen Hängeohrringen sorgen bereits für den gewünschten Coolness-Faktor.