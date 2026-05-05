Der Mai 2026 bringt frühsommerliche Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Morgens noch frisch, mittags warm - da braucht es flexible Outfits. Mit Layering und leichten Stoffen gelingt der Übergang stilvoll. Drei Casual-Looks zeigen, wie elegante Kombinationen den Frühling modisch perfekt begleiten.
Der Mai verwöhnt uns in diesem Jahr mit frühsommerlichen Temperaturen: 20 bis 25 Grad, blauer Himmel und endlich wieder Sonne. Dennoch bleibt er eine Jahreszeit der komplizierten Zwischentöne: Morgens kann es noch frisch sein, mittags braucht man kaum eine Jacke. Wer sich jetzt der Jahreszeit entsprechend kleidet, setzt auf Layering und leichte Stoffe, die Flexibilität erlauben, ohne auf Trends und Stil zu verzichten. Der Mode-Mai 2026 lädt dazu ein, mit leichten Stoffen, klaren Linien und durchdachten Kombinationen zu experimentieren. Diese drei Casual-Ideen für den Übergang helfen dabei, im Modefrühling 2026 die richtige Outfit-Wahl zu treffen, egal ob im Büro, beim Brunch oder beim Spaziergang in der Abendsonne.