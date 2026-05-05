Der Mai 2026 bringt frühsommerliche Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Morgens noch frisch, mittags warm - da braucht es flexible Outfits. Mit Layering und leichten Stoffen gelingt der Übergang stilvoll. Drei Casual-Looks zeigen, wie elegante Kombinationen den Frühling modisch perfekt begleiten.

Der Mai verwöhnt uns in diesem Jahr mit frühsommerlichen Temperaturen: 20 bis 25 Grad, blauer Himmel und endlich wieder Sonne. Dennoch bleibt er eine Jahreszeit der komplizierten Zwischentöne: Morgens kann es noch frisch sein, mittags braucht man kaum eine Jacke. Wer sich jetzt der Jahreszeit entsprechend kleidet, setzt auf Layering und leichte Stoffe, die Flexibilität erlauben, ohne auf Trends und Stil zu verzichten. Der Mode-Mai 2026 lädt dazu ein, mit leichten Stoffen, klaren Linien und durchdachten Kombinationen zu experimentieren. Diese drei Casual-Ideen für den Übergang helfen dabei, im Modefrühling 2026 die richtige Outfit-Wahl zu treffen, egal ob im Büro, beim Brunch oder beim Spaziergang in der Abendsonne.

Neckholder-Bluse, Satinhose, Jeansjacke Quiet Luxury trifft auf lässigen Denim-Charme: Schlichte Satinhosen in Champagner- oder Cremetönen sind auch im Frühling 2026 ein absolutes Must-have und lassen sich wunderbar mit einem drapierten Neckholder-Top in Dunkelblau kombinieren. Für den kühlen Morgen und Abend wird der Look durch eine leichte Jeansjacke in dunklem Denim ergänzt. Das ergibt einen eleganten Kontrast, der gleichzeitig entspannt wirkt. Schicke Zehentrenner-Sandalen runden den Look ab. Wer sich für diesen Look an legendären Stil-Ikonen wie Coco Chanel, Brigitte Bardot, Jane Birkin oder Catherine Deneuve orientiert, liegt damit goldrichtig.

Trenchcoat, Bootcut-Jeans, V-Ausschnitt-Pullover

Ein zeitloser Klassiker, neu interpretiert: Hellblaue Bootcut-Jeans in Kombination mit einem écrufarbenen Trenchcoat und einem schlichten V-Ausschnitt-Pullover sind der perfekte frühlingshafte Übergangslook. Dazu passen Loafer, eine stylische Wildleder-Tote-Bag und eine rechteckige Sonnenbrille. Minimalistisch, elegant und perfekt für den Übergang zwischen den Jahreszeiten.

Romantische Bluse, Schlagjeans, Mary Janes

Wer im Frühling 2026 mit einem Hauch Verspieltheit punkten möchte, setzt auf romantische Blusen aus knitterfreier Baumwolle oder atmungsaktivem Leinen. Kombiniert mit hellen Schlagjeans und Mary Janes entsteht ein Look, der Whimsical-Ästhetik und modernen Minimalismus vereint. Ein Oversized-Strickcardigan sorgt für wohlige Wärme, wenn die Temperaturen am Abend wieder sinken. Romantischer Schmuck und eine verspielte Handtasche sind das i-Tüpfelchen bei diesem Frühlings-Outfit.