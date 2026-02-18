Elefanten in Stuttgart und Thailand: Wie das Team Elefant Projekte in Asien und in der Wilhelma unterstützt

Der Bau der neuen Elefantenanlage in der Wilhelma wird auch vom Team Elefant unterstützt. Wer steckt dahinter? Ein Blick auf die Hilfsmaßnahmen.
Der Stuttgarter Zoo und die Umweltstiftung WWF Deutschland (World Wide Fund For Nature) haben im Jahr 2018 eine besondere Artenschutzkooperation für den Erhalt asiatischer Elefanten gegründet: das Team Elefant. Dieses Bündnis sammelt Spendengelder. Dabei finanzieren die Mitglieder, die mit mindestens neun Euro im Monatsbeitrag dabei sein können, Tierschutzprojekte in Thailand – und in Stuttgart den Bau der rund zwei Hektar großen Elefantenanlage in der Wilhelma.