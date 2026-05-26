Elefanten in der Wilhelma: Pama und Zella – welches kleine Tier die alten Damen in Aufregung versetzt

Zwei betagte Elefantendamen sind ein Anziehungspunkt in der Wilhelma. Wie fit die 60 und 59 Jahre alten Tiere sind, verrät Tierpfleger Michael Koch beim Pfleger-Talk. Ein Besuch.

An diesem bewölkten Tag ist in der Wilhelma viel los. Nicht nur viele Kindergarten- und Schulkinder sind unterwegs. Sie sammeln sich bei den asiatischen Elefanten. Die tonnenschweren, größten Landsäugetiere der Welt sorgen für viel Aufmerksamkeit. Pama, die in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, zeigt trotz ihres hohen Alters noch jede Menge Aktions- und Lebensfreude. Gerade hebt sie ihr rechtes Vorderbein hoch, richtet sich auf, öffnet ihren Mund und schüttelt mir ihrem Rüssel geschickt an einer Plastiktonne mit Löchern, die weit oben an einem Stamm hängt. Heraus fallen kleine Elefanten-Leckerli, die sie mit dem Rüssel einsammelt und verspeist. Es sind gepresste Heu-Pellets, wie Tierpfleger Michael Koch verrät.

Der Tierpfleger steht am Rand der Außenanlage zum Pflegertalk für die Besucher bereit. Viele Besucher schauen von den Bänken aus den Elefanten zu. Andere nehmen an der Gesprächsrunde teil.

Pama (rechts) holt weitere Leckerli aus der aufgehängten Tonne und Elefantendame Zella sammelt die herausgefallenen Heupellets mit ihrem Rüssel ein. Foto: Iris Frey

Und da sind manche Steppkes doch ganz mutig zu fragen, wie alt die Elefanten sind und wie schwer? „Pama ist 60 Jahre alt und Zella ist 59. Pama wiegt etwa 3,5 Tonnen und Zella etwa 3,7 Tonnen“, sagt Koch. Sie fressen 100 bis 120 Kilo Futter am Tag. Aber was fressen sie, wollen die Kinder wissen: Obst, Gras und Heu. Und sie trinken täglich 100 bis 120 Liter. In der Wilhelma bekommen sie das dort aus Quellen vorhandene Mineralwasser. „Im Sommer mögen sie das Wasser direkt aus dem Schlauch“, weiß Koch.

Tierpfleger MIchael Koch kümmert sich seit 2004 um die Elefanten in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Er ist seit 2004 im Revier bei den Elefanten. Ein Team von fünf Pflegern kümmert sich um sie. Koch hat nach Abitur und Zivildienst in der Wilhelma seine Ausbildung gemacht, „von der Ameise bis zu den Elefanten“, sagt der 46-Jährige und lacht. Ihn fasziniert die Größe und die Kraft der Dickhäuter und, „dass sie so sensibel sind“. Wenn ein Eichhörnchen auf der Anlage herumhüpft, kann es sie in Aufregung versetzen, weiß er.

Elefanten unterhalten sich auf besondere Weise

Außerdem können sich die Tiere untereinander unterhalten in einer Weise, die der Mensch nicht mitbekommt. Und zwar über die tiefe Frequenz von 14 Hertz. Das ist der Infraschall. Es ist eine Tonfrequenz, die die Menschen nicht hören können. „Man sieht es höchstens an den sich bewegenden Stirnhöckern“, sagt Koch.

Früher waren die asiatischen Elefanten in der Wilhelma zu viert: „Vilja war die beste Freundin von Zella und Molly von Pama. Pama und Zella waren sich nicht so grün, aber sie haben sich aneinander gewöhnt.“ Heute stehen sie einträchtig nebeneinander in der Außenanlage. Nachts seien sie zwar getrennt, weil Pama sehr „futterbezogen sei“, aber sonst zusammen.

Die Elefantendamen Pama (rechts) und Zella in der Wilhelma auf der Außenanlage mit Sandhaufen, Futterangeboten und Badebecken. Foto: Iris Frey

Pama und Zella sind schon betagt, aber noch rüstig. Sie legen sich beide nachts hin und schlafen vier bis sieben Stunden. Manchmal stehen sie zwischendrin kurz auf.

Schlammbereich und Badebecken sind beliebt

Draußen haben die Elefanten einen großen Sandhaufen. Dort legen sie sich auch mal zur Seite hin. Innen im Stall kann kein Sandhaufen aufgeschüttet werden aus statischen Gründen, denn darunter befindet sich ein Hohlraum. Im Sommer ist aber immer mal eine der beiden Elefantendamen auch nachts draußen. Dort mögen sie besonders den Schlammbereich und die Badebecken.

Fußpflege besonders wichtig bei Pama

Pama hat Fußprobleme. Deshalb muss der Tierarzt vier Mal in der Woche kommen und Abszesse entfernen, weiß Koch. Die Fußpflege ist bei den Dickhäutern sehr wichtig. Die Sohlen werden regelmäßig kontrolliert und die Zehen gekürzt. Morgens dürfen beide im Haus baden. Zella wirft sich ins Bad regelrecht rein, Pama ist dabei etwas langsamer. Doch das 29 Grad warme Mineralwasser tue ihnen gut. Auch abends baden sie nochmals.

Elefantendame Pama sorgt für viel Aufmerksamkeit beim Futterholen in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Draußen auf der Außenanlage sorgen Pama und Zella indes weiterhin für viel Aufmerksamkeit bei den Besuchern. Zella holt sich aus einer Röhre, die an einem Stamm hängt, ihre Leckerli, nachdem sie auch eine kleine Metalltonne bewegt hat, um an Futter zu kommen.

Hören können die Dickhäuter besonders gut

Was mögen die beiden Dickhäuter-Damen besonders? Regen gefällt ihnen, dann gehen sie in die Schlammkuhle. Auch vor Schnee haben sie keine Angst. Da müssen die Pfleger nur aufpassen, dass sie nicht zu lange draußen sind und sich nicht verkühlen, denn Pama hat Nieren- und Blasenprobleme. Und bei Zella müssen die Pfleger ein Auge darauf haben, dass sie nicht zu viel Gras frisst, damit sie keine Koliken bekommt.

Wie lange können denn Elefanten leben?, fragt eine Besucherin. Alles, was über 50 ist, ist schon etwas Besonderes. „Und wie fühlt sich Elefantenhaut an?“, will ein Mädchen wissen. Die Haut ist relativ hart, auch die Härchen, weiß Koch. Und am empfindlichsten sind sie an den Ohren, weil da die Haut am Dünnsten ist. Aber hören können sie besonders gut.

2015 mit Elefanten auf dem Wasen unterhalten

Welche Signale sind besonders? Wenn sie die Ohren abstellen. Dann ist der Elefant entweder aufgeschreckt – in der Wilhelma wegen eines Eichhörnchens oder einer Ente. An die Geräusche der Besucher seien sie gewöhnt und an die des Autoverkehrs auf der Pragstraße auch. „Und – als noch auf dem Cannstatter Wasen beim Weltweihnachtscircus Elefanten zu Gast waren, haben sie sich mit denen unterhalten“, weiß Pfleger Koch. Zuletzt war dort 2015 die Familie Casselly mit ihren Elefanten zu Gast, die heute in einem Gnadenhof in Ungarn bei René Casselly leben. Damals also kommunizierten die Tiere von der Wilhelma bis zum Wasen. Heute treten keine Tiere mehr im Weltweihnachtscircus auf.

Nachwuchs soll es in neuer Elefantenwelt geben

Wie es denn um Elefantennachwuchs stehe, fragt ein Kind. Den wird es vielleicht geben, wenn die neue Elefantenwelt im Norden der Wilhelma fertig ist, an der derzeit gebaut wird. Was gibt Koch den Besuchern mit auf den Weg, was die Elefanten mitgeben: „Einfach ruhig bleiben, egal was passiert.“ Die Tiere strahlen eine Ruhe und Gelassenheit aus. Die fasziniert ihn auch immer wieder neu. Und er freut sich, wie die Besucher, sie zu erleben. Der Wilhelma-Talk bei den Elefanten findet mittwochs und samstags ab 12.15 Uhr an der Außenanlage statt.