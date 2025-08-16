Electric Wine Festival: Fette Beats, feine Weine und eine atemberaubende Kulisse in Weinstadt

Mit neun regionalen DJs, darunter der Stuttgarter Nicolas Binder, lockt das Weingut Dobler am Freitag und Samstag ins Remstalkino hoch über Beutelsbach.

Fette Beats, feine Weine und ein phänomenaler Ausblick – mit dem bewährten Mix aus musikalischen Highlights und erfrischendem Genuss lockt das Electric Wine Festival am Freitag und Samstag wieder in die Rebhänge hoch über dem Remstal. Veranstaltet vom Weinstädter Weingut Dobler wird das Remstalkino bei Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) zum Schauplatz für zwei traumhafte Sommerabende mit Festival-Stimmung und coolen Getränken.

„Das Electric Wine Festival ist kein klassisches Weinfest – sondern ein Wochenende voller guter Vibes, ehrlichem Handwerk und einer atemberaubenden Kulisse“, sagt der Organisator Andreas Dobler über das bereits zum dritten Mal veranstaltete Format.

Hauptact in der DJ-Riege ist der Stuttgarter Nicolas Binder

Gedacht ist neben Bühne und Food-Court auch an eine großzügige Chill-Area. Zwei Abende, am 15. und 16. August, sollen die Besucher jeweils bis Mitternacht mit elektronischen Beats feiern, tanzen, anstoßen und das Leben genießen.

Traumkulisse für laue Sommerabende: Das Remstalkino zwischen Beutelsbach und Schnait. Foto: www.doehring.photography

Am Mischpult sorgen neun regionale DJ s wechselweise für aufputschende Stimmung und entspannte Klänge, Hauptact ist der 2023 durch seine Debüt-Single „Moment“ bekannt gewordene Stuttgarter Nicolas Binder. Das Weinstädter Weingut hat für die dritte Auflage des Electric Wine Festivals erneut eine Sonder-Cuvée abgefüllt. Die kann übrigens auch mit Karte bezahlt werden – neben Bargeld ist das Festival auch auf EC-Cash eingestellt.

„Was zählt, sind gute Musik, gutes Essen, gute Leute – und Wein, auf den man wirklich stolz sein kann“, sagt Jungwinzer Dobler. Der Eintritt zur Veranstaltung ist übrigens frei, auch Spontanbesucher können kurzentschlossen Festival-Luft schnuppern.

Gefeiert und getanzt wird am Freitag und Samstag bis Mitternacht

Los geht es am Freitag um 18 Uhr, am Samstag ist der Start auf 16 Uhr gelegt. Einziger Problempunkt der Veranstaltung ist das begrenzte Parkplatzangebot. Festivalgästen wird deshalb empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, mit der S-Bahn S2 bis zur Haltestelle Beutelsbach zu fahren und durch die Weinberge in Richtung Remstalkino zwischen Beutelsbach und Schnait zu spazieren.

Auch die Anfahrt mit dem Rad ist eine Empfehlung. „Es wird keinen Shuttle-Bus geben – der Weg ist Teil des Erlebnisses“, sagt Andreas Dobler – und verweist darauf, dass Wein auch besser schmeckt, wenn man ihn sich verdient.

Sitzgelegenheiten gibt es auf dem Gelände, vor allem in der Chill-Area will das Weingut gemütliche Ecken schaffen. Schatten allerdings ist beispielsweise auf der Tanzfläche eher rar – wer sich zu elektronischen Beats verausgaben will, sollte neben Sonnencreme auch an eine Mütze denken.