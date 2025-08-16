Electric Wine Festival: Fette Beats, feine Weine und eine atemberaubende Kulisse in Weinstadt

Mit neun regionalen DJs, darunter der Stuttgarter Nicolas Binder, lockt das Weingut Dobler am Freitag und Samstag ins Remstalkino hoch über Beutelsbach.
Fette Beats, feine Weine und ein phänomenaler Ausblick – mit dem bewährten Mix aus musikalischen Highlights und erfrischendem Genuss lockt das Electric Wine Festival am Freitag und Samstag wieder in die Rebhänge hoch über dem Remstal. Veranstaltet vom Weinstädter Weingut Dobler wird das Remstalkino bei Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) zum Schauplatz für zwei traumhafte Sommerabende mit Festival-Stimmung und coolen Getränken.