Electric Callboy in Stuttgart: Glitzernder Metal und gesprengte Genregrenzen

Moshpits, Schlager und Rave: Electric Callboy vereint am Donnerstagabend in der Schleyer-Halle alles zu einem. Ein Einblick in einen spektakulären Abend – inklusive Setliste.
21.15 Uhr: Alle Augen in der Schleyer-Halle richten sich gespannt auf die Bühne. Die Lichter flackern und kündigen die Stars des Abends an. Die Menge tobt und Electric Callboy brettern direkt mit ihrem neuen Lied „Tanzneid“ – nach dem auch ihre aktuelle Welttour benannt ist – los. Passender könnte der Text nicht gewählt sein: Es geht um das starke Verlangen, sich zur Musik bewegen zu wollen. Und genau das passiert in diesem Moment auch in der Halle: passend zu der Zeile „Everybody jump around“. Das Publikum, bereits aufgeheizt durch den Support Wargasm und dem Special Act Bury Tomorrow – springt herum und tanzt, was das Zeug hält.