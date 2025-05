„Elden Ring“: Videospiel nach „Game of Thrones“ -Autor wird verfilmt

1 Ausschnitt aus dem gefeierten Videospiel "Elden Ring". Foto: Bandai Namco / From Software

Nicht nur durch die Beteiligung von "Game of Thrones"-Vorlagenautor George R. R. Martin: "Elden Ring" wurde 2022 zu einem sofortigen Videospielklassiker. Nun wird das Fantasy-Spiel verfilmt. Regie führt ein Filmemacher, der ebenfalls schon eine Story für ein Computerspiel lieferte.











Die Verfilmungen von "Minecraft" und "Super Mario Bros." wurden zuletzt Kinohits, "The Last of Us" und "Fallout" gaben die Vorlagen für gefeierte Serien ab. Nun steht die nächste Adaption eines gehypten Videospiels an. A24 wird "Elden Ring" in die Kinos bringen. Dies gab die unter anderem für den Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All at Once" bekannte Produktionsfirma laut US-Branchenmagazinen wie "Variety" bekannt.