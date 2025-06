Wie lange ist der Elbtunnel gesperrt?

Die aktuelle Vollsperrung des Elbtunnels in Hamburg dauert von Freitag, dem 13. Juni 2025, um 22 Uhr bis Montag, den 16. Juni, um 5 Uhr. Das entspricht einer Sperrzeit von 55 Stunden. Betroffen ist dabei die Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld auf der A7. Die Maßnahme ist notwendig, um die Richtungsfahrbahn neu zu markieren. Sie ist Teil des achtspurigen Ausbaus der A7.

Weitere Sperrungen dieses Jahr

Auch in den kommenden Monaten kommt es zu weiteren Vollsperrungen des Elbtunnels – jeweils an Wochenenden und in der Regel über denselben Zeitraum von 55 Stunden. Die Termine sind unter anderem Anfang Juli, Ende September, im Oktober, November und Dezember angesetzt. Dabei sind in der Regel beide Fahrtrichtungen betroffen, beginnend jeweils am Freitagabend und endend am Montagmorgen.

Zeitraum Fahrtrichtungen Dauer 4. bis 7. Juli beide 55 Stunden 26. bis 29. September beide 55 Stunden 17. bis 20. Oktober beide 55 Stunden 7. bis 10. November beide 55 Stunden 5. bis 8. Dezember beide 55 Stunden

Hintergrund der Sperrungen ist der Ausbau der A7 auf acht Fahrstreifen sowie technische Arbeiten im Tunnel. Dazu zählen das Einheben neuer Verkehrszeichenbrücken, die Modernisierung der Leittechnik sowie Softwareaktualisierungen. Außerdem ist der Elbtunnel Teil eines größeren Infrastrukturprojekts, bei dem auch der Anschluss der A26 und der Bau des Lärmschutztunnels Altona bis 2028 eine Rolle spielen.

Wie kann man die Sperrung umfahren?

Während der Sperrungen wird der Fernverkehr über alternative Routen geleitet, zum Beispiel über die B205, A21 und A1. Allerdings sind auch diese Strecken stark frequentiert und teils ebenfalls von Baustellen und Sperrungen betroffen. Wer den Bereich um Hamburg großräumig umfahren kann, sollte dies tun. Die A1 ist an mehreren Wochenenden ebenfalls gesperrt, unter anderem am Autobahnkreuz Bargteheide und zwischen Ahrensburg und Bargteheide in Richtung Norden.

Weitere Sperrungen betreffen die Tunnel Schnelsen und Stellingen. Dort stehen ebenfalls Arbeiten an der Technik und Infrastruktur an, die jeweils zu längeren Sperrzeiten führen. Die Terminlage ist bereits weitgehend bekannt und fällt immer auf Wochenenden, um den Berufsverkehr unter der Woche möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Auch wer zum Flughafen Hamburg reisen möchte, sollte bei einer Sperrung der A7 mehr Zeit einplanen. Besonders bei Anfahrten aus südlicher Richtung empfiehlt es sich, auf die S-Bahn oder Buslinien auszuweichen. Der Flughafen ist über die Linie S1 gut erreichbar. Reisende nördlich des Flughafens sind von der Sperre nicht betroffen.